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Кабину грузовика разорвало при ДТП в Новой Москве

В Новой Москве кабину грузовика разорвало при ДТП с фурой

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Прокуратура Москвы

В Новой Москве водителя госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с большегрузом. Об этом в Telegram-канале сообщила столичная прокуратура, которая опубликовала кадры с места аварии.

ДТП произошло в поселке Краснопахорское на 245-м км ЦКАД. По предварительной информации, водитель грузового Hyundai не справился с управлением и столкнулся с фурой MAN, которая двигалась в попутном направлении. Мужчина доставлен в больницу.

Инцидент взяла на контроль прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего. В Госавтоинспекции столицы обратились к водителям с просьбой быть внимательными в период снегопада, снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

Ранее во Владивостоке водитель устроил драку с инспекторами во время задержания.

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