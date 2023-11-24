Таксист нападал на женщин в свободное от работы время

Полиция задержала мужчину, который приставал к женщинам в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Отмечается, что во дворе дома на улице Баки Урманче мужчина вечером нападал на женщин. Всего было зафиксировано четыре эпизода. Домогался даже до 14-летней девочки, но рядом были соседи — спугнули.

Заявление в полицию написал один из местных жителей. Пострадавшие туда не обращались. Каждая девушка считала себя единственной и случайной жертвой.

Полиция задержала злоумышленника, им оказался местный таксист. Ему 42 года, он инвалид второй группы (попал под машину, ударился головой), раньше к уголовной ответственности не привлекался.

До этого стало известно, что во Владивостоке водитель автомобиля с признаками наркотического опьянения пытался скрыться от сотрудников ДПС, а при задержании накинулся на полицейских. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

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