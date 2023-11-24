Названа цена самого доступного кроссовера JAC в России

Компания JAC объявила о выходе на российский рынок кроссовера JS3. Автомобиль в зависимости от комплектации будет стоить от 1,8 млн до 2 млн рублей, сообщает Motor.ru.

JAC JS3 пришел на смену устаревшему кроссоверу S3, продажи которого завершились летом. Длина JS3 составляет 4345 мм при колесной базе 2560 мм. Под капотом установлен 4-цилиндровый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 109 л.с. (150 Нм), привод только передний. В базовой комплектации мотор сочетается с 6-ступенчатой механикой, в более дорогой версии машина оснащена вариатором. В качестве передней подвески применяются стойки McPherson, сзади — скручивающаяся балка.

В начальную комплектацию входят галогеновые фары и светодиодные дневные ходовые огни, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, кондиционер, механическая регулировка сидений, круиз-контроль, задние датчики парковки, подушки безопасности водителя и переднего пассажира. В версии с вариатором список оснащения дополняется камерой заднего вида, шумоизоляцией капота, системой климат-контроля и другими опциями.

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Отмечается, что JAC JS3 может стать альтернативой Hyundai Creta и Renault Duster, которые были популярны в России, а также Livan X3 Pro, Kaiyi X3, более крупному Haval Jolion или «Москвичу 3».

Ранее «Газета.Ru» провела тест-драйв Livan X3 Pro.