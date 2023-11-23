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Двигатель кроссовера «Москвич 3» стал слабее на 15 лошадиных сил

У кроссовера «Москвич 3» мотор потерял в мощности 15 лошадиных сил

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бензиновый турбомотор кроссовера «Москвич 3» теперь выдает 136, а не 150 л.с. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«У Москвича 3 снизилась официальная характеристика мощности 1,5-литрового турбомотора — было 150 л.с., стало 136 л.с. В пресс-службе компании объяснили такое решение переходом на новый сертификат, в рамках которого проводились замеры мощности в независимых лабораториях», — говорится в сообщении.

Первые автомобили «Москвич 3» поступили в дилерские центры бренда 26 декабря 2022 года. Модель с двигателем внутреннего сгорания оценивается сейчас в 2,2 млн руб. Рекомендованные розничные цены одинаковые для всех дилеров.

Кроссовер оснащен люком, легкосплавными колесными дисками диаметром 17 дюймов. Также модель оборудована пластиковым защитным контуром по всему периметру нижней части автомобиля и на колесных арках, а также рейлингами на крыше. Для пассажиров второго ряда предусмотрены центральный подлокотник, USB-разъемы и отдельные воздуховоды.

Ранее сообщалось, что автомобили «Москвич» могут подешеветь после локализации производства.

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