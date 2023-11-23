Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Москвич» назвал условия для снижения цен на свои машины

Автомобили «Москвич» могут подешеветь после локализации производства

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Директор по производству завода «Москвич» Олег Масляков допустил снижение цен на машины, выпускаемые предприятием. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Сейчас мы должны сфокусироваться на вопросе локализации и скорейшем «оживлении» сети российских поставщиков, у которых также есть компетенции и основные средства производства. Правильно выполненная локализация в нужных объемах даст положительный эффект и на цену продукции. Кроме локализации есть и другие инструменты, которыми мы активно пользуемся сейчас – снижение стоимости логистики, себестоимости производства и фиксированных расходов», — сказал Масляков, отвечая на вопрос о снижении стоимости «Москвичей».

По его словам, сейчас сложно понять, что будет с ценами на автомобили в 2024 году. При этом он добавил, что на «Москвиче» делают все возможное, чтобы оптимизировать цены на выпускаемые модели.

До этого стало известно, что в России в ноябре резко выросли цены на кроссовер FAW Bestune T77, на базе которого построен Lada X-Cross 5 петербургской сборки. Самая доступная версия Bestune T77 подорожала на 18%, или 439 тыс. рублей. После увеличения цены ее можно приобрести минимум за 2,86 млн рублей. Автомобиль в более дорогой версии Prestige Plus DCT подорожал на 436 тыс. рублей, до 3,02 млн рублей.

Ранее сообщалось, что кроссовер Kaiyi X7 Kunlun в России поступит в продажу в декабре.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий