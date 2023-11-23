«Москвич» назвал условия для снижения цен на свои машины

Директор по производству завода «Москвич» Олег Масляков допустил снижение цен на машины, выпускаемые предприятием. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Сейчас мы должны сфокусироваться на вопросе локализации и скорейшем «оживлении» сети российских поставщиков, у которых также есть компетенции и основные средства производства. Правильно выполненная локализация в нужных объемах даст положительный эффект и на цену продукции. Кроме локализации есть и другие инструменты, которыми мы активно пользуемся сейчас – снижение стоимости логистики, себестоимости производства и фиксированных расходов», — сказал Масляков, отвечая на вопрос о снижении стоимости «Москвичей».

По его словам, сейчас сложно понять, что будет с ценами на автомобили в 2024 году. При этом он добавил, что на «Москвиче» делают все возможное, чтобы оптимизировать цены на выпускаемые модели.

До этого стало известно, что в России в ноябре резко выросли цены на кроссовер FAW Bestune T77, на базе которого построен Lada X-Cross 5 петербургской сборки. Самая доступная версия Bestune T77 подорожала на 18%, или 439 тыс. рублей. После увеличения цены ее можно приобрести минимум за 2,86 млн рублей. Автомобиль в более дорогой версии Prestige Plus DCT подорожал на 436 тыс. рублей, до 3,02 млн рублей.

Ранее сообщалось, что кроссовер Kaiyi X7 Kunlun в России поступит в продажу в декабре.