В Москве призвали водителей не садиться за руль из-за непогоды

Водителям в Москве стоит отказаться от поездок на авто из-за снегопада, который ожидается 23 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

«По прогнозам синоптиков, 23 ноября ожидается снегопад, который будет идти весь день. Просим по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом в течение дня», — говорится в сообщении.

В Дептрансе призвали водителей быть аккуратнее на съездах и подъемах с мостов и эстакад. Не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. За движением в городе круглосуточно следит Ситуационный центр и 30 патрулей Центра организации дорожного движения.

До этого стало известно, что движение по Транскавказской магистрали (Транскам) в Северной Осетии было перекрыто из-за ухудшения погодных условий. Также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор «Кавказ» было запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон — северный портал Рокского тоннеля.

Движение было остановлено с 00.30 21 ноября до особого распоряжения. Известно, что в ночь на вторник, 21 ноября, в районе Транскама сошли пять лавин.

Ранее сообщалось, что в Москве на МКАД столкнулись несколько автомобилей.