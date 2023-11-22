Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве призвали водителей не садиться за руль из-за непогоды

Власти Москвы призвали водителей отказаться от поездок на авто из-за снегопада

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Водителям в Москве стоит отказаться от поездок на авто из-за снегопада, который ожидается 23 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

«По прогнозам синоптиков, 23 ноября ожидается снегопад, который будет идти весь день. Просим по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом в течение дня», — говорится в сообщении.

В Дептрансе призвали водителей быть аккуратнее на съездах и подъемах с мостов и эстакад. Не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. За движением в городе круглосуточно следит Ситуационный центр и 30 патрулей Центра организации дорожного движения.

До этого стало известно, что движение по Транскавказской магистрали (Транскам) в Северной Осетии было перекрыто из-за ухудшения погодных условий. Также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор «Кавказ» было запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон — северный портал Рокского тоннеля.

Движение было остановлено с 00.30 21 ноября до особого распоряжения. Известно, что в ночь на вторник, 21 ноября, в районе Транскама сошли пять лавин.

Ранее сообщалось, что в Москве на МКАД столкнулись несколько автомобилей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий