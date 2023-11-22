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На западе Москвы произошло массовое ДТП на МКАД

В Москве на МКАД столкнулись несколько автомобилей

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Телеграм-канал «Дептранс. Оперативно»

На Московской кольцевой автодороге произошло массовое ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 55-го км МКАД (после развязки с Можайским шоссе) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется. На фото с места происшествия видно, что в аварии участвовали минимум три автомобиля. Седан серебристого цвета остановился у разделительного отбойника трассы в левом ряду, у него разбита передняя часть. Синий хетчбэк Daewoo Matiz с сильными механическими повреждениями развернуло поперек дороги. Также в аварии повреждения получил красный седан Volkswagen.

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