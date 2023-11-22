Автоподставщик выманил у пенсионера 150 тыс. рублей за скол на зеркале чужой машины

В Москве автоподставщик выманил у пенсионера 150 тыс. рублей из-за скола на зеркале машины, которую он взял у своего знакомого. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

По данным ведомства, мужчина на Toyota заметил пожилого водителя за рулем Nissan, дождался, когда он припаркуется и потребовал у него деньги за якобы совершенное ДТП. При этом он обзванивал автосервисы относительно стоимости ремонта автомобиля. На Toyota злоумышленника при этом присутствовал скол на рамке зеркала.

«Аферист показал имеющиеся на зеркале его автомобиля повреждения и попросил на месте возместить ущерб. В действительности автомобиль «Тойота» принадлежал его другу и ни в какое ДТП с участием машины потерпевшего не попадал», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Пожилой водитель сходил домой за деньгами и передал подозреваемому 70 тыс. рублей, затем автоподставщик отвез его в банк, где водитель Nissan получил еще 80 тыс. рублей.

В отношении 46-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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