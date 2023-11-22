Мигрантам на Колыме запретили управлять общественным транспортом

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, запрещающий в 2024 году привлекать иностранных граждан к работе на общественном транспорте. Об этом сообщает РИА Новости cо ссылкой на документ.

Согласно нововведению привлекать иностранцев к работе по патентам в такси и арендованных легковых автомобилях, а также к регулярным перевозкам на автобусах нельзя будет весь год.

Отмечается, что уволить мигрантов транспортные компании должны в трехмесячный срок.

До этого в пресс-службе МВД РФ сообщили, что по итогам восьми месяцев 2023 года количество легальных трудовых мигрантов в России увеличилось. Иностранные граждане получили 110,5 тыс. разрешений на работу, что на 19,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них 46,1 тыс. разрешений было выдано высококвалифицированным специалистам, что составляет прирост 0,9% по сравнению с 2022 годом. Кроме того, более 2 млн иностранных граждан в России имели патенты за период с января по август 2023 года, что означает рост на 3,7% по сравнению с предыдущим годом.

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