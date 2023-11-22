Мужчина задержан за езду на трехколесном велосипеде по Садовому кольцу

Полицейские привлекли к административной ответственности москвича, который катался на трехколесном велосипеде по Садовому кольцу и мешал другим водителям. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

«Столичной Госавтоинспекцией изучена видеозапись, размещенная на одном из Телеграм-каналов, на котором мужчина, управляя трехколесным транспортным средством, двигался по Смоленской площади, создавал помехи в движении другим транспортным средствам», — говорится в сообщении.

Водителя задержали, им оказался 63-летний житель Москвы. В отношении него составлен административный протокол о создании помех в движении транспорта, по которому предусмотрен штраф в 1 тыс. рублей.

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