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Мужчина задержан за езду на трехколесном велосипеде по Садовому кольцу

Москвича оштрафовали за заезд на трехколесном велосипеде по Садовому кольцу

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ГИБДД Москвы

Полицейские привлекли к административной ответственности москвича, который катался на трехколесном велосипеде по Садовому кольцу и мешал другим водителям. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

«Столичной Госавтоинспекцией изучена видеозапись, размещенная на одном из Телеграм-каналов, на котором мужчина, управляя трехколесным транспортным средством, двигался по Смоленской площади, создавал помехи в движении другим транспортным средствам», — говорится в сообщении.

Водителя задержали, им оказался 63-летний житель Москвы. В отношении него составлен административный протокол о создании помех в движении транспорта, по которому предусмотрен штраф в 1 тыс. рублей.

До этого под Пензой грузовик «Спецсвязи» попал в тройное ДТП. При осмотре места ДТП в кузове грузовика были обнаружены опечатанные ящики с надписью «Осторожно! Взрывается!». Опасный груз оцепили сотрудники ДПС, проезд по трассе открыли, когда ящики со взрывчаткой увезли. Пострадали водитель и пассажир автомобиля «Спецсвязи», они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Калининграде злоумышленники вытащили известного адвоката из авто и избили.

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