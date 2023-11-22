Dongfeng выпустит конкурента минивэна Toyota Alphard

Компания Dongfeng начнет продажи полноразмерного минивэна Forthing U-Tour V9 в первом квартале следующего года. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль дебютировал на автосалоне в Мюнхене в сентябре.

Длина автомобиля составляет 5251 мм, а колесная база — 3018 мм. На рынке модель станет конкурентом японского минивэна Toyota Alphard. Автомобиль доступен как в версии с бензиновым мотором, так и в гибридном исполнении. Первая версия оснащена двигателем объемом 1,5 л максимальной мощностью 190 л.с.

Гибрид получил 1,5-литровый силовой агрегат мощностью 190 л.с. и электродвигатель мощностью 307 л.с. При включенном электрическом приводе расход составляет 5,9 л на 100 км.

До этого стало известно, что новым внедорожником, который компания Sinomach Automobile планирует вывести на рынок России, станет китайский Nissan Paladin.

Рамный внедорожник Paladin выпускается в КНР на совместном предприятии Nissan и Dongfeng. Длина автомобиля составляет 4882 мм при колесной базе 2850 мм, под капотом установлен двухлитровый двигатель Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм), который работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом» ZF.

Ранее сообщалось, что компания GAC представит в России три новинки в 2024 году.