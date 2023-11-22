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Названы лучшие кроссоверы с пробегом в России

Автоэксперт Житнухин назвал три лучших кроссовера стоимостью до 1 млн рублей

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Mitsubishi

В России наиболее востребованными кроссоверами с пробегом стоимостью до миллиона рублей являются Mitsubishi Outlander, BMW X3 и Renault Duster. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Основными преимуществами Mitsubishi Outlander являются плавность хода и энергоемкость подвески, хорошая управляемость, высокий уровень комфорта и эргономика водительского места. BMW X3 отличается богатым техническим оснащением, стабильными ходовыми качествами и устойчивостью к возникновению коррозии кузова, а Renault Duster – выгодная стоимость и доступность запчастей и расходников», — заявил эксперт.

До этого стало известно, что в России средняя стоимость подержанной машины в начале ноября составила 2,18 млн рублей. За месяц этот показатель прибавил немногим более 2%, но за период с ноября прошлого года — 21%.

На первом месте по темпам роста за октябрь — пятидверный внедорожник Lada Niva 2131, который подорожал на 8%. Средняя цена машины на рынке — 515 тыс. рублей. Седан Renault Logan второго поколения прибавил 7,4% — до 749 тыс. рублей. Третье место у Honda Stepwgn, который подорожал на 7,2%.

Ранее автоэксперт Солодовник порекомендовал торговаться только после осмотра машины.

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