Китайский GAC привезет в Россию три новинки

Компания GAC Motor в 2024 году представит на российском рынке три новинки. Об этом рассказали в пресс-службе производителя.

В марте у дилеров ожидается появление минивэна GAC M8, а во II квартале в продажу поступит компактный кроссовер GS3. На III квартал 2024 года запланирован дебют нового автомобиля в сегменте SUV, подробности о нем держатся в секрете.

Длина минивэна M8 составляет 5193 мм при колесной базе 3070 мм, автомобиль получил двухлитровый турбомотор мощностью 252 л.с. и роботизированную трансмиссию. Кроссовер GS3 оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. в связке с пятиступенчатой механикой или «роботом», привод у обеих моделей передний.

Сейчас в российскую линейку компании GAC входят два кроссовера — GS8 и GS5. По итогам десяти месяцев 2023 года в России было продано 1,8 тыс. автомобилей GAC, что в 4,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Ранее стало известно, что в России начнутся продажи технологичного электроседана Skyhome.