Внедорожником Paladin, который появится в России, станет китайский Nissan

Новым внедорожником, который компания Sinomach Automobile планирует вывести на рынок России, станет китайский Nissan Paladin. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на источник.

Рамный внедорожник Paladin выпускается в КНР на совместном предприятии Nissan и Dongfeng. Длина автомобиля составляет 4882 мм при колесной базе 2850 мм, под капотом установлен двухлитровый двигатель Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм), который работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом» ZF. Полный привод дополнен межосевой и межколесной блокировками. В список оснащения входят 12-дюймовый экран мультимедиа-системы с вертикальной ориентацией, система кругового обзора и прочие опции.

Премьера внедорожника Paladin от Sinomach состоится в Москве в конце ноября, сообщала «Газета.Ru». Sinomach — китайский государственный конгломерат, который специализируется на производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, коммерческих автомобилей, станков и различного промышленного оборудования.

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