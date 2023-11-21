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Внедорожником Paladin, который появится в России, станет китайский Nissan

В России начнутся продажи внедорожников Nissan Paladin под китайским брендом

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Новым внедорожником, который компания Sinomach Automobile планирует вывести на рынок России, станет китайский Nissan Paladin. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на источник.

Рамный внедорожник Paladin выпускается в КНР на совместном предприятии Nissan и Dongfeng. Длина автомобиля составляет 4882 мм при колесной базе 2850 мм, под капотом установлен двухлитровый двигатель Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм), который работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом» ZF. Полный привод дополнен межосевой и межколесной блокировками. В список оснащения входят 12-дюймовый экран мультимедиа-системы с вертикальной ориентацией, система кругового обзора и прочие опции.

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Премьера внедорожника Paladin от Sinomach состоится в Москве в конце ноября, сообщала «Газета.Ru». Sinomach — китайский государственный конгломерат, который специализируется на производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, коммерческих автомобилей, станков и различного промышленного оборудования.

Ранее стало известно, что в России начнутся продажи технологичного электроседана Skyhome.

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