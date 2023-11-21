В России начнутся продажи технологичного электроседана Skyhome

В конце 2024 года или начале 2025 года в России начнутся продажи электрических седанов Skyhome. Об этом говорится в сообщении компании Skywell, которое поступило «Газете.Ru».

Концептуальный электроседан Skyhome был представлен в Китае на прошлой неделе. В Skywell заявили, что серийные машины будут на 90% такими же, как концепт-электрокар. Автомобиль получил панорамную крышу, скрытые дверные ручки, камеры заднего вида вместо зеркал и двойные двери без центральных стоек. Двери открываются с помощью функции распознавания лица, по отпечаткам пальцев, а также с мобильного телефона.

В салоне установлен большой мультимедийный экран, рулевое колесо в виде штурвала, два независимых пассажирских сиденья заднего ряда с режимом массажа ног, которые можно разложить до полностью горизонтального состояния, а также холодильник-минибар, 21 динамик, отдельные небольшие столики и два дополнительных независимых экрана мультимедиа для пассажиров заднего ряда.

Skyhome оснастили адаптивной пневмоподвеской (на двойных поперечных рычагах спереди, многорычажная сзади). Седан будет выпускать в двухмоторной полноприводной версии и в одномоторной. У первой силовая установка развивает 625 л.с., разгон до «сотни» занимает 3,5 секунды. Электрокар способен за 10 минут зарядиться до запаса хода в 490 км.

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