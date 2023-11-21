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Карельские дорожники нечаянно переименовали деревню

В Карелии дорожники нечаянно дали деревне новое название

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В Карелии местные жители пожаловались на дорожный знак, в котором название деревни оказалось написано с ошибкой. Об этом сообщает издание «Daily Карелия».

Деревня Щукнаволок располагается на берегу озера Ведлозеро. По словам местных жителей, которые опубликовали фотографии знака, в названии поселения дорожники перепутали А и О, установив табличку при капитальном ремонте дороги Видлица — Кинелахта — Ведлозеро. Получилось «Щукноволок». Возмущенные ситуацией уже направили обращение в Минтранс с просьбой исправить ошибку.

В этом ноябре жители Карелии уже жаловались в соцсетях на дорожников, которые на мосту поставили знак с названием реки Вуохтанёги и допустили две ошибки в топониме (получилось «Вухтанеги»). В Управлении автодорог Карелии тогда заявили, что название было взято из Государственного каталога географических названий, что предусмотрено законодательством.

Ранее ангарчанин устроил гонки с полицией из-за депрессии.

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