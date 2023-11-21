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BMW начала тесты автомобиля на платформе Neue Klasse

BMW вывела на тесты электрокроссовер на платформе Neue Klasse

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bimmertoday.de

Компания BMW начала дорожные тесты электрического кроссовера на платформе Neue Klasse («Новый класс»). Об этом сообщает Motor1, очевидцы сделали снимки автомобиля в камуфляжной пленке.

Электрические автомобили BMW на платформе Neue Klasse должны дебютировать в 2025 году, в линейку войдут седан и шесть кроссоверов. Паркетник, попавший на фото, по размерам кузова схож с нынешним BMW X3. Предполагается, что машина будет доступна в модификациях с задним и полным приводом, а максимальная дальность хода на одной зарядке составит 580 километров.

Летом прошлого года в BMW подтвердили, что первой моделью, основанной на архитектуре Neue Klasse, станет электрический седан. Впрочем, как утверждают некоторые источники, первым в июле 2025 года на конвейер встанет именно кроссовер, его выпуск начнут на заводе в венгерском Дебрецене. По словам гендиректора BMW Оливера Ципсе, в компании ожидают, что к концу десятилетия более половины продаж марки будет приходиться на электрокары на новой платформе.

Ранее BMW закончила выпуск двигателей внутреннего сгорания в Германии.

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