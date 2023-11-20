УАЗ улучшил внедорожники «Патриот»

УАЗ модернизировал модели «Патриот», «Пикап» и «Профи», сделав машины комфортнее. Об этом сообщает Quto.

Ульяновский автозавод оснастил автомобили специальными демпферами рычагов управления трансмиссией, которые позволяют снизить вибрации, а также повысить для пассажиров степень акустического комфорта. Прежде такие демпферы устанавливались на самые дорогие внедорожники УАЗа с пакетом опций Limited, теперь такие доработки будут присутствовать во всех модификациях. Отмечается, что стоимость автомобилей после улучшения не изменилась.

Осенью УАЗ вновь начал оборудовать свои модели автомобилей принудительной блокировкой дифференциала заднего моста, а в августе начал выпуск «Патриотов» с модернизированной задней подвеской. В конце лета стало известно, что автозавод работает над рестайлингом «Патриота».

Ранее стало известно, что в России образовался большой дефицит автомобилей УАЗ «Патриот» и «Пикап».