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«Москвич 6» получит новую комплектацию

У «Москвича 6» появится новая комплектация с шестью подушками безопасности

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«Москвич»

У лифтбэка «Москвич 6», недавно вышедшего на российский рынок, появится новая богато оснащенная комплектация. Об этом сообщает «Российская газета».

По ее данным, автомобили в версии «Техно» начнут предлагать покупателям с 2024 года. Полный набор оснащения для этой версии пока не раскрывается. Известно лишь, что в ней «Москвич 6» получит шесть подушек безопасности.

В настоящее время «Москвич 6» предлагается покупателям в двух комплектациях, «Комфорт» и «Бизнес». В базовой версии он снабжен 17-дюймовыми колесными дисками, круиз-контролем, камерами заднего вида, бесключевым доступом. У машины в комплектации «Бизнес» есть электрорегулировки водительского кресла, климат-контроль, 7-дюймовый дисплей панели приборов.

Для «Москвича 6» доступно два двигателя — турбомотор 1.5 мощностью 136 л.с., работающий в паре с вариатором, а также агрегат мощностью 174 л.с. с роботизированной трансмиссией.

Ранее стало известно, что в России появится новая китайская марка, которая представит внедорожник Paladin.

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