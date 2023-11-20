В Москве раскрыли мошенников из автосалона

В Москве сотрудники полиции задержали представителей автосалона, которых подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, в интернете злоумышленники размещали рекламу о продаже автомобилей по цене, которая была сильно ниже рыночной. Потенциальным покупателям сообщалось, что стоимость машины снижена благодаря акции при условии покупки в кредит. Посетителям автосалона мошенники рассказывали, что выбранные ими иномарки находятся на складе, и необходимо заключить предварительный договор купли-продажи, а также оплатить 30 тыс. рублей якобы за предпродажную подготовку машины.

После этого составлялась заявка на получение кредита, в ходе подписания договора цена автомобиля возрастала. Если у клиента возникали сомнения, то на него оказывалось психологическое давление. Затем клиентам предлагали другую машину, стоимость которой сильно превышала рыночную, но была ниже цены выбранной ими иномарки.

Злоумышленники меняли названия и расположение своих автосалонов на территории Московского региона. Полицейские задержали четырех представителей автосалона на улице Привольная в столице, их заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе обысков по 22 адресам изъяты деньги, банковские карты, три автомобиля, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организаций.

Ранее российский автоподборщик, нанятый по знакомству, украл у заказчицы 1,5 млн рублей.