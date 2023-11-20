Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве раскрыли мошенников из автосалона

В Москве задержали сотрудников автосалона по подозрению в мошенничестве

В Москве сотрудники полиции задержали представителей автосалона, которых подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, в интернете злоумышленники размещали рекламу о продаже автомобилей по цене, которая была сильно ниже рыночной. Потенциальным покупателям сообщалось, что стоимость машины снижена благодаря акции при условии покупки в кредит. Посетителям автосалона мошенники рассказывали, что выбранные ими иномарки находятся на складе, и необходимо заключить предварительный договор купли-продажи, а также оплатить 30 тыс. рублей якобы за предпродажную подготовку машины.

После этого составлялась заявка на получение кредита, в ходе подписания договора цена автомобиля возрастала. Если у клиента возникали сомнения, то на него оказывалось психологическое давление. Затем клиентам предлагали другую машину, стоимость которой сильно превышала рыночную, но была ниже цены выбранной ими иномарки.

Злоумышленники меняли названия и расположение своих автосалонов на территории Московского региона. Полицейские задержали четырех представителей автосалона на улице Привольная в столице, их заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе обысков по 22 адресам изъяты деньги, банковские карты, три автомобиля, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организаций.

Ранее российский автоподборщик, нанятый по знакомству, украл у заказчицы 1,5 млн рублей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий