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Монтировка из грузовика как копье воткнулась во встречную машину

Отлетевшая от фуры монтировка едва не проткнула водителя встречного автомобиля

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Брянский Водитель/VK

На трассе в Брянской области металлическая монтировка отлетела от грузовика и пробила лобовое стекло встречной машины. Видеозапись момента инцидента и его последствий размещены в паблике «Брянский водитель» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что навстречу легковому автомобилю с видеорегистратором движутся два большегруза. От второго из них, бортового МАЗа с прицепом, отделяется продолговатый предмет, который пробивает лобовое стекло легкового Volvo.

На видео с последствиями видно, что длинная металлическая монтировка воткнулась в лобовое стекло и пробила переднюю панель машины в районе водительского места, проткнув насквозь щиток приборов. Водитель в результате ДТП не пострадал. Грузовик, с которого упал инструмент, уехал с места происшествия.

Ранее в Тюменской области подросток за рулем Lada устроил ДТП с тремя машинами.

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