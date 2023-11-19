Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Алтае дерево насквозь пробило салон автобуса

При урагане на Алтае дерево влетело в салон автобуса

close
100%
«Инцидент Бийск»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Инцидент Бийск»

В ходе мощного урагана на Алтае поваленное ветром дерево влетело в салон пассажирского автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Бийск».

По его данным, авария произошла недалеко от Бийска, между остановкой «5-й километр» и поселком Сорокино.

На опубликованных кадрах видно, что ствол сухого дерева прошил автобус насквозь сразу за местом водителя. Толстая часть ствола выступает из проема правой створки лобового стекла. Более тонкая выбило боковое стекло сразу за водительским местом. По предварительной информации, при этом никто не пострадал.

Трассу Сорокино — Бийск в результате удара стихии завалило упавшими соснами, спасатели МЧС пытаются ее расчистить, уточняет Telegram-канал «В курсе 22».

Ранее в Тюменской области 15-летний водитель Lada спровоцировал ДТП с тремя машинами.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий