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В Тюменской области подросток спровоцировал ДТП с тремя машинами

Подросток за рулем Lada устроил массовое ДТП в Тюменской области

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Телеграм-канал «ГИБДД Тюменской области»

В Тюменской области 15-летний подросток за рулем Lada спровоцировал ДТП с тремя автомобилями, сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД.

Авария произошла в Исетском районе, на 106-м километре трассы ТюменьКурган.

«Автомобиль Lada выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем Mazda. Двигавшийся позади Lada водитель на автомобиле Skoda, со стажем за рулем 7 месяцев, избегая столкновения, вывернул в сторону, автомобиль въехал в ограждение», — отмечается в сообщении ГИБДД.

В аварии получил травмы 15-летний пассажир Lada, он госпитализирован. За рулем отечественной машины находился его сверстник, не имеющий водительских прав. Как выяснили полицейские, автомобиль он взял у своего брата. Также оказалось, что на машине установлены два летних колеса и два зимних.

Ранее в Калужской области произошло массовое ДТП с автобусом.

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