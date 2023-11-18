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Водитель автобуса напал на пассажира в Хабаровске

Мигрант избил пассажира автобуса после ссоры в Хабаровске

В Хабаровске водитель-мигрант избил пассажира автобуса №56 после словесной перепалки. Об этом сообщает Telegram-канал »ДПС Владивосток. Новости».

Судя по видео, водитель накинулся на пассажира на улице, на остановке. Прохожим удалось его остановить. Уже через несколько часов в автобус зашли силовики и задержали водителя. На видео мигрант просит прощения за свое поведение.

Официальный Telegram-канал полиции Хабаровска сообщил, в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена видеозапись, автор которой сообщал о том, что водитель маршрутного автобуса наносит удары мужчине.

«В настоящее время по данному факту сотрудники городской полиции проводят проверку. По ее результатам будет принято решении в соответствии с действующим законодательством», — отметили в ведомстве.

О том какие травмы получил пассажир не сообщается.

Ранее стало известно, что на Сахалине мужчина пытался без очереди заправиться на АЗС и выбил зуб девушке.

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