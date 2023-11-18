Мужчина ударил женщину по лицу в очереди на АЗС

В Южно-Сахалинске мужчина хотел заправиться без очереди на АЗС и выбил зуб девушке, которая пыталась его остановить. Об этом сообщает Telegram-канал «ДПС Владивосток, Новости».

По данным канала, женщина возмутилась наглостью водителя и начала снимать его на видео, из-за этого он вышел из себя и ударил ее по лицу. Очнувшись, она оказалась без зуба и с синяком под глазом.

По словам мужчины, женщина вызвала подмогу, которая его избила. В полиции сейчас два заявления. Проводится проверка.

До этого в Нижегородской области нетрезвый водитель выбил зуб сотруднику ГИБДД при задержании, вырвался и спрятался у себя дома.

Также на Кубани лихач сбил автоинспектора, уходя от погони. Машину удалось остановить, водитель оказал сопротивление, но был задержан. Полицейский получил повреждения, ему оказана помощь.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе автомобиль снес остановку вместе со стоявшими на ней людьми.