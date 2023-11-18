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Названы самые бюджетные автомобили с пробегом

Автоэксперт Солодовник назвал бюджетными авто с пробегом Lada Granta и Kia Rio

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chistoprudov.livejournal.com

Ранее бюджетным автомобилем на вторичном рынке считалась машина со стоимостью в 500 тыс. рублей. Теперь планка увеличилась до миллиона рублей. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на директора направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максима Солодовника.

По его словам, наиболее бюджетные авто с пробегом в России — Lada 2114, Lada 2107, Lada 2109, Lada Priora, LADA 2190 Granta, Lada Niva. Цены на них — около 700 тыс. рублей.

Среди относительно свежих иномарок эксперт отметил Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Opel Astra, Honda Civic, Renault Megane и праворульные малолитражки Nissan и Toyota. Такие машины стоят в среднем 900 тыс. рублей.

До этого стало известно, что в октябре 2023 года на российском рынке было продано 489,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 11,9% больше, чем в октябре прошлого года. Всего за 10 месяцев 2023 года россияне купили 4,8 млн легковых автомобилей с пробегом. Это на 22,3% больше, чем за такой же период 2022 года.

Ранее эксперт объяснил, почему залежавшиеся на складах иномарки не продают со скидкой.

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