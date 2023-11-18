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У автомобилей Honda выявлены серьезные проблемы с двигателями

Honda отзовет четверть миллиона автомобилей из-за дефектов двигателей

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Honda

Компании Honda и Acura отзывают для ремонта 248 999 автомобилей. Об этом сообщает motor1.com.

Отзывная кампания затронет модели Honda Odyssey 2018-19 годов, Honda Pilot 2016 и 2018-19 годов, Honda Ridgeline 2017 и 2019 годов, Acura TLX 2015-20 годов и Acura MDX 2016-20 годов. У таких машин выявлены проблемы с двигателями. В Honda утверждают, что из-за производственного дефекта коленчатого вала может заклинить мотор.

Владельцы попадающих под отзыв автомобилей отмечали повышенный шум двигателей, падение их мощности, а также срабатывание датчика Check Engine, что говорит о неисправности силового агрегата.

До этого стало известно что в Турции появится новый национальный автомобильный бренд Very, компания начнет массовое производство электрокаров в 2025 году. Завод по выпуску машин планируется построить в Гемлике, район провинции Бурса. На первом этапе планируется выпускать до 10 тыс. электромобилей в год и поставлять их в страны Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее сообщалось, что в Чечне планируется выпускать пикапы УАЗ для военных нужд.

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