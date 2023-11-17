GAC готовит к выходу новый кроссовер GS4

Компания GAC готовится к презентации кроссовера GS4 нового поколения. Фотографии автомобиля появились в сертификационной базе Министерства промышленности Китая, сообщает портал Autohome.

У GAC GS4 изменился дизайн по сравнению с моделью прошлого поколения, в частности, кроссовер получил новую увеличенную решетку радиатора, большие воздухозаборники, скрытые дверные ручки и задний спойлер.

Длина новинки составляет 4685 мм при колесной базе 2750 мм. Автомобиль получил 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 177 л.с., подробностей о трансмиссии и других технических параметрах пока нет.

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Сейчас в российскую линейку компании GAC входят два кроссовера — GS8 и GS5. Летом российские дилеры начали предлагать новые китайские кроссоверы GAC Trumpchi Emkoo.

Ранее в Китае показали родстер с дверьми как у Lamborghini.