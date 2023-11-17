В Калининграде BMW сбил ребенка на остановке

В Калининграде автомобиль BMW врезался в остановку. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД в Калининградской области, передает ТАСС.

В результате ДТП погиб ребенок, еще три человека пострадали. Погибшей девочке было около шести лет.

«Авария произошла на пересечении улиц Инженерной и Киевской», — сообщили в ведомстве.

По данным местного паблика «Янтарный ДЛБ», находившийся за рулем водитель после аварии пребывал в приподнятом настроении. По другим данным, мужчина пережил инсульт. Его задержали, будет проведена медицинская экспертиза.

До этого во Владикавказе автомобиль снес остановку вместе со стоявшими на ней людьми.

Авария произошла утром на проспекте Коста. Судя по видео, от удара автомобиль Chevrolet Cruze развернуло, а остановка получила серьезные повреждения. В больницу с разными травмами попали 49-летняя женщина и 41-летний мужчина, которые ждали маршрутку.

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