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Стало известно, сколько россиян не могут купить себе автомобиль

«КП»: почти половина россиян не могут купить себе автомобиль

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Depositphotos

Почти половина (44%) россиян на данный момент не могут позволить себе купить автомобиль, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,3 тыс. человек.

Еще 32% опрошенных ответили, что отдают предпочтение общественному транспорту и даже не рассматривают покупку машины. Они объясняют свою позицию наличием пробок на дорогах, а также необходимостью разбираться в технических особенностях авто.

«Новую машину сейчас покупать дорого, можно только подержанную. Но столько с ней хлопот — это не по мне. Это для мужчин, которые разбираются и могут сами починить многое. А я пешком лучше, иногда на общественном транспорте», — поделилась участница опроса.

14% респондентов признались, что при нынешних ценах могут купить машину только в кредит, 7% — могут купить новую машину, если продадут старую.

«Мы обычно делаем так: несколько лет откладываем деньги, продаем свою машину и добавляем то, что отложили. Этого хватает на машину поновее. Примерно раз в пять лет меняем авто», — рассказала респондентка.

Оставшиеся 2% опрошенных сообщили, что откладывают на новую машину с зарплаты.

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей дилерского холдинга «Авилон» Ренат Тюктеев до этого рассказал «Газете.Ru», что в России появятся новые автомобили Mercedes-Benz и BMW, ввезенные путем параллельного импорта.

Ранее стало известно, в какой стране продано больше всего автомобилей.

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