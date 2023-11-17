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Пьяный водитель накинулся на гаишников во время задержания

На Кубани лихач сбил автоинспектора, уходя от погони

Мужчина за рулем автомобиля, находившийся в нетрезвом состоянии, сбил сотрудника ГИБДД в Краснодарском крае. Об этом сообщает официальный канал ГУ МВД России по региону.

«На одной из улиц Апшеронска госавтоинспекторы хотели остановить автомобиль, однако водитель попытался скрыться. Уходя от погони, правонарушитель на приличной скорости ударил боковым зеркалом полицейского, когда тот пытался остановить его в районе ул. Ворошилова», — говорится в сообщении.

Машину удалось остановить, водитель оказал сопротивление, но был задержан. Полицейский получил повреждения, ему оказана помощь.

До этого стало известно, что в Перми будут судить 20-летнего местного жителя, который угнал асфальтоукладочный каток и повредил его, врезавшись в столб. Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и пункту «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Выяснилось, что в феврале юноша украл у 80-летнего родственника пакет с 18 тыс. рублей, слуховым аппаратом и скидочными картами.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе автомобиль снес остановку вместе со стоявшими на ней людьми.

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