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Пьяный пермяк угнал асфальтоукладочный каток

В Перми пьяный мужчина угнал асфальтоукладочный каток и врезался в столб

В Перми будут судить 20-летнего местного жителя, который угнал асфальтоукладочный каток и повредил его, врезавшись в столб. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

В июле этого года около пяти часов утра юноша вышел из бара и познакомился с компаний молодых людей. Гуляя по улице Сибирской, они увидели дорожный каток. Обнаружив, что двери асфальтоукладчика открыты, компания залезла в него. Юноша нашел внутри ключи от спецтехники и решил прокатиться. Ничего не говоря остальным, он вставил ключи в замок зажигания и начал движение.

Проехав светофор, молодой человек не справился с управлением и заехал на тротуарный бордюр, каток заглох. Молодые люди выпрыгнули из кабины, угонщик поехал дальше и врезался в столб, от удара у катка выпали и разбились боковые стекла. В этот же день юношу задержали, ущерб собственнику спецтехники превысил более 5 млн рублей.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и пункту «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Выяснилось, что в феврале юноша украл у 80-летнего родственника пакет с 18 тыс. рублей, слуховым аппаратом и скидочными картами. Он потратил деньги, купив себе мобильный телефон, футбольный мяч, шорты и футболку.

Ранее в Якутии водитель, извинившись, ударил ножом инспектора ДПС.

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