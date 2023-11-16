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Раскрыты характеристики гибридного Exeed RX

В Китае обнародованы технические данные гибридного Exeed RX

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autohome.com.cn

Подзаряжаемая гибридная версия кроссовера Exeed RX будет представлена на автосалоне в Гуанчжоу и получит силовую установку с турбомотором 1.5, двумя электромоторами и трехступенчатым редуктором. Об этом сообщает Autohome.

Турбомотор 1.5 мощностью 156 л.с. адаптирован для гибридных приводов и работает по циклу Миллера с сокращенным тактом сжатия. У автомобиля, который в Китае называется Xingtu Yaoguang C-DM, решетка радиатора с ромбовидным рисунком и скрытые дверные ручки. В задний бампер интегрированы четыре выхлопных патрубка черного цвета.

Габаритная длина новинки — 4781 мм, колесная база — 2815 мм. Ожидается, что кроссовер поступит в продажу в Китае уже в 2023 году, после публичного показа на автосалоне в Гуанчжоу.

Ранее Renault представила компактный хетчбэк Twingo с дизайном в ретростиле.

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