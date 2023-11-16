Toyota сообщила, какой кроссовер снимет с производства

Компания Toyota может отказаться от кроссовера Venza в США в связи с выходом на рынок другой модели — Crown Signia. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что модель Crown Signia появится в продаже летом 2024 года. Тогда же Toyota прекратит продавать Venza. Стоит отметить, что Venza продолжат предлагать на других рынках, например, в Японии, где она известна как Harrier.

Гибридный кроссовер Crown Signia был представлен 15 ноября. Автомобиль получил гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового четырехцилиндрового мотора с двумя электродвигателями, суммарная мощность установки составляет 243 л.с. Система полного привода входит в базовое оснащение модели.

В список оснащения входят 21-дюймовые диски, беспроводная зарядка для смартфона, два экрана диагональю 12,3 дюйма, комплекс систем безопасности с адаптивным круиз-контролем и системой помощи при смене полосы движения, кожаная отделка сидений, панорамная крыша и прочие опции.

Ранее Toyota представила новую Camry.