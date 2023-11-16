Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Toyota сообщила, какой кроссовер снимет с производства

Toyota снимет с производства кроссовер Venza в пользу новой модели Crown Signia

close
100%
Toyota

Компания Toyota может отказаться от кроссовера Venza в США в связи с выходом на рынок другой модели — Crown Signia. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что модель Crown Signia появится в продаже летом 2024 года. Тогда же Toyota прекратит продавать Venza. Стоит отметить, что Venza продолжат предлагать на других рынках, например, в Японии, где она известна как Harrier.

Гибридный кроссовер Crown Signia был представлен 15 ноября. Автомобиль получил гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового четырехцилиндрового мотора с двумя электродвигателями, суммарная мощность установки составляет 243 л.с. Система полного привода входит в базовое оснащение модели.

В список оснащения входят 21-дюймовые диски, беспроводная зарядка для смартфона, два экрана диагональю 12,3 дюйма, комплекс систем безопасности с адаптивным круиз-контролем и системой помощи при смене полосы движения, кожаная отделка сидений, панорамная крыша и прочие опции.

Ранее Toyota представила новую Camry.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий