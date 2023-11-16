Названа стоимость топовых версий универсалов Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал продажи автомобилей Lada Vesta в кузове универсал с 16-клапанным мотором мощностью 106 л.с. Информация опубликована на сайте бренда.

Универсал LADA Vesta SW с новым мотором доступен в четырех комплектациях: Comfort за 1 639 900 рублей, Life за 1 721 900 рублей, Enjoy за 1 786 900 рублей и топовая Techno за 1 928 900 рублей.

В версии Comfort предусмотрены полностью светодиодные фары и фонари, две подушки безопасности, система ABS, кондиционер, рейлинги на крыше, электропакет, система запуска двигателя кнопкой. В комплектацию Life включены подогрев передних сидений, мультимедийная система Lada EnjoY с 7-дюймовым дисплеем, мультируль. Версия Enjoy дополнена рулем с подогревом, подогревом лобового стекла, задними датчиками парковки и камерой заднего вида. В комплектации Techno есть боковые подушки безопасности, цифровая комбинация приборов и мультимедийная систему Lada EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и сервисами «Яндекс».

До этого стало известно, что компания Renault показала концептуальную модель автомобиля, который является предвестником модели Twingo четвертого поколения. Новый Twingo будет внешне напоминать классическую модель первого поколения, которая продавалась в Европе с 1992 по 2007 год.

Ранее сообщалось, что GAC вывел на китайский рынок кроссовер Aion Hyper HT с дверями «крыло чайки».