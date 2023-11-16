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Волгоградец припарковал кроссовер у входа в стрип-клуб и подрался с полицией

В Волгограде задержали водителя, который подрался с полицией у входа в стрип-клуб

В Волгограде сотрудники ГИБДД задержали водителя, который припарковал свой автомобиль у входа в ночной клуб и требовал пропустить его в заведение. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Мужчина потребовал пропустить его в заведение, после чего у него возник конфликт с работниками клуба. На место были направлены наряды полиции. Сотрудниками Госавтоинспекции 39-летний нарушитель – водитель автомашины, находившийся с признаками опьянения, задержан», — отмечается в сообщении полиции.

При задержании мужчина сопротивлялся и причинил насилие представителям власти, уточнили в полиции. От медосвидетельствования он отказался. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

Конфликт между водителем, охранниками и полицейскими произошел у входа в стрип-клуб «Естествознание», уточняет v1.ru. Утром четверга кроссовер Jaecoo J7 все еще находился у дверей заведения с включенной «аварийкой». На дверях были видны следы подошв обуви.

Ранее в Перми гаишники обстреляли из автомата ВАЗ нарушителя и ранили пассажира.

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