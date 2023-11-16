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В России стартовало производство кроссовера Evolute i-Sky

Сборка кроссоверов Evolute i-Sky началась в Липецкой области

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Evolute

На заводе «Моторинвест» в Липецкой области началось производство кроссовера Evolute i-Sky. Об этом сообщается в релизе «Моторинвеста», поступившем в «Газету.Ru».

«Цена на модель начинается от 3 995 000 рублей с учетом действия государственной поддержки. Для всех электромобилей бренда, производимых в России, предполагается государственная субсидия при приобретении», — отмечается в сообщении компании.

Габаритная длина новинки — 4565 мм, колесная база — 2715 мм. Evolute i-Sky оснащается электродвигателем мощностью 204 л.с. с жидкостным охлаждением. Максимальный запас хода заявлен на уровне 511 км, максимальная скорость — 180 км/ч. Также к машине можно подключать бытовые электроприборы.

Среди оборудования — мониторинг слепых зон, камеры кругового обзора, системы помощи при экстренном торможении, перестроении и движении на склоне, а также функция, предупреждающая о столкновении.

Ранее были названы самые популярные подержанные машины в России.

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