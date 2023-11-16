Пермские гаишники обстреляли из автомата машину нарушителя, ранен пассажир

В Перми сотрудники ДПС обстреляли из автомата автомобиль ВАЗ без номеров, водитель которого пытался скрыться. Пассажир машины получил ранение. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, инцидент произошел на Гайвинской улице. На требование сотрудника полиции об остановке водитель машины не отреагировал, после этого началось преследование.

Чтобы остановить «Жигули», полицейские открыли огонь из автомата Калашникова в воздух и по колесам машины. После этого автомобиль остановился на обочине. Выяснилось, что 19-летний водитель не имеет прав и находится в состоянии опьянения. Пассажир получил огнестрельное ранение в спину, его госпитализировали.

До этого в Томской области пьяный тракторист попытался уехать от сотрудников ДПС и протаранил их служебную машину.

Ранее в Новгородской области на мосту столкнулись сразу 14 машин.