В Москве представили прототип нового российского спортивного автомобиля

Прототип нового российского спорткара Rossa от гонщика Романа Русинова представили в Москве. Об этом сообщает auto.ru.

Отмечается, что автомобиль построен на карбоновом монококе с интегрированным бензобаком. Подвеска выполнена по схеме пуш-род с углепластиковым задним подрамником и позволяет изменять величину дорожного просвета. Также автомобиль оснащен шестипоршневыми передними и четырехпоршневыми задними суппортами AP Racing. Длина машины составляет 4794 мм.

Концепт оснащен 5,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 700 л.с. Серийная машина будет оснащаться уже более мощным агрегатом — объемом пять литров, но с отдачей 800 л.с.

13 июля стало известно, что Роман Русинов зарегистрировал за собой торговую марку Rossa, которая оформлена по широкому классу продуктов, включая запчасти, спецодежду и транспортные средства. Спорткар под названием Rossa разрабатывает Игорь Ермилин, бывший главный конструктор российской компании Marussia Motors, которая занималась разработкой спортивных машин и была закрыта в 2014 году.

Ранее сообщалось, что китайский автопроизводитель HiPhi представил гиперкар A.