В Москве пешеход с кулаками напал на припаркованные автомобили

В Москве полицейские задержали мужчину, который без какой-либо причины голыми руками повредил два автомобиля. Об этом сообщила столичная прокуратура.

На Саввинской набережной 30-летний мужчина несколько раз ударил по припаркованному автомобилю Volkswagen Touareg, разбив лобовое стекло. Инцидент попал на видео. Водитель иномарки, опасаясь за себя и машину, покинул место парковки. После этого агрессивный мужчина подошел к Volkswagen Polo и повредил его, несколько раз ударив по кузову.

Как рассказали в прокуратуре, злоумышленник был пьян. Он раскаялся и заявил, что готов возместить причиненный ущерб. Дело контролирует Хамовническая межрайонная прокуратура.

Ранее россиянин врезался в машину ГИБДД во время погони со стрельбой.