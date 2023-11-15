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Автобус с чиновниками из Ростовской области попал в ДТП

Под Ростовом автобус с чиновниками перевернулся после ДТП

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Телеграм-канал «Don Mash»

Микроавтобус с сотрудниками администрации Ростовской области попал в аварию на трассе Таганрог – Беглица. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Легковая машина пошла на обгон и влетела в микроавтобус. От удара он перевернулся, Lada унесло в кювет. Всех пострадавших забрали в БСМП Таганрога», — говорится в сообщении.

Судя по видео, микроавтобус Ford Transit завалился на правый бок. У него поврежден кузов, разбито лобовое стекло. По данным interfax-russia.ru, госпитализировано 9 человек.

В Госавтоинспекции региона сообщили, что водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем Ford Transit, по предварительным данным, не выполнил требования дорожного знака «поворот налево запрещен» и столкнулся с автомобилем Lada Vesta, двигающимся в попутном направлении, выполняющим обгон.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге двое неизвестных в масках напали на гражданина Йемена, требуя ключи от автомобиля Mercedes-Benz.

Ранее житель Костромы заплатил 1 млн рублей за несуществующую машину, поверив отзывам в интернете.

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