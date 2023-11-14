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У пикапа Tesla Cybertruck появится конкурент в США

Стартап Lucid сделает конкурента для пикапа Tesla Илона Маска

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Reuters

Калифорнийский стартап Lucid планирует выпустить конкурента пикапа Tesla Cybertruck. Об этом сообщает insideevs.com.

На днях в сети появилась фотография модели пикапа Lucid из глины, который был установлен на деревянных поддонах. Рядом находился новый электрокроссовер Gravity, который дебютирует на автошоу в Лос-Анджелесе на этой неделе. Обе модели похожи, предполагается, что они построены на одной платформе.

Производство Gravity наладят на заводе в Каса-Гранде, штат Аризона, США, где уже собирают другую модель — Lucid Air. Отгрузка машин клиентам начнется в 2024 году. Пикап выйдет на рынок позже.

До этого стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке автомобилей с мультимедийной системой с экраном диагональю 7 дюймов.

Ранее Great Wall показал в Китае гибридный внедорожник Tank 700 Hi4-T.

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