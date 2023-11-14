Названы кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью

Эксперты агентства «Автостат» определили четырехлетние кроссоверы, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам третьего квартала 2023 года.

Так, на первом месте находится Hyundai Creta. Индекс остаточной стоимости модели составляет 159,1%. Это значит, что в настоящее время владельцы этих машин могут продать их в среднем в 1,5 раза дороже той цены, за которую они были куплены новыми 4 года назад (в третьем квартале 2019-го).

Второе место занял китайский кроссовер Chery Tiggo 4 (158,8%). На третьем месте расположился Renault Duster (157,4%). На четвертой строчке, с еле заметным отставанием, находится Changan CS35 Plus (157%). Замыкает пятерку лучших Toyota RAV4 (150.9%).

Отмечается, что причиной столь высокой остаточной стоимости является рост цен на автомобили.

До этого стало известно, что компания Evolute подняла цены на электромобили российского производства на 375-505 тыс. рублей (рост на 8,1-14,5%).

Ранее сообщалось, что ГИБДД выписала в Москве 3,5 млн штрафов за непристегнутый ремень в 2023 году.