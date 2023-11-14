Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Кубе планируется собирать автомобили УАЗ

УАЗ может начать на Кубе выпуск внедорожников и грузовиков

close
100%
УАЗ

Сборку внедорожников УАЗ «Патриот», грузовиков «Профи», а также коммерческих автомобилей семейства СГР планируется наладить на Кубе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, дистрибьютор УАЗа на Кубе «Эхо-Экспорт» подписал меморандум с местным предприятием EISA о создании международной коммерческой ассоциации для сборки внедорожников «УАЗ Патриот» и автомобилей СГР (в нее входит «буханка»). Юридические формальности по этому проекту планируется уладить в декабре, после чего должны начаться поставки оборудования и машинокомплектов.

В партнерстве с еще одной кубинской компанией, UIM, аналогичную ассоциацию предполагается создать в первом квартале 2024 года. По предварительной информации, она должна заняться выпуском «УАЗ Профи».

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что в России возник дефицит новых «УАЗ Патриот» в свободной продаже.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий