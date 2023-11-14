На Кубе планируется собирать автомобили УАЗ

Сборку внедорожников УАЗ «Патриот», грузовиков «Профи», а также коммерческих автомобилей семейства СГР планируется наладить на Кубе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, дистрибьютор УАЗа на Кубе «Эхо-Экспорт» подписал меморандум с местным предприятием EISA о создании международной коммерческой ассоциации для сборки внедорожников «УАЗ Патриот» и автомобилей СГР (в нее входит «буханка»). Юридические формальности по этому проекту планируется уладить в декабре, после чего должны начаться поставки оборудования и машинокомплектов.

В партнерстве с еще одной кубинской компанией, UIM, аналогичную ассоциацию предполагается создать в первом квартале 2024 года. По предварительной информации, она должна заняться выпуском «УАЗ Профи».

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что в России возник дефицит новых «УАЗ Патриот» в свободной продаже.