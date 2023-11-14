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Названо число оштрафованных по камерам за непристегнутый ремень в Москве

ГИБДД выписала в Москве 3,5 млн штрафов за непристегнутый ремень в 2023 году

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Московская ГИБДД с января по октябрь 2023 года выписала автомобилистам почти 3,5 млн штрафов за нарушение правил пользования ремнями безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте ГИБДД.

«По итогам 10 месяцев текущего года сотрудниками столичной Госавтоинспекции на основании материалов, зафиксированных путем фото-видеофиксации вынесено более 4,2 млн постановлений об административных правонарушениях, связанных с разговорами по телефону за рулем, а также нарушением правил применения ремней безопасности», — отмечается в сообщении ведомства.

На нарушения правил использования ремней безопасности пришлось 3,47 млн оформленных протоколов, еще 780,9 тыс. зафиксированных нарушений связаны с пользованием мобильными телефонами за рулем, уточнили в ГИБДД.

Согласно статье 12.6 КоАП РФ, неиспользование водителем и пассажирами ремней безопасности, предусмотренных конструкцией машины, влечет наложение штрафа в размере 1 тыс. рублей. За использование телефона за рулем предусмотрен штраф в 1,5 тыс. рублей.

Ранее в Тульской области женщину лишили прав за оставление места ДТП после наезда на мужа.

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