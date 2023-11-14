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Универсал Lada Granta Cross Quest получил новую опцию

«АвтоВАЗ» начал устанавливать на Lada Granta Cross Quest новую мультимедиа

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке автомобилей с мультимедийной системой с экраном диагональю 7 дюймов. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«На автомобилях Granta универсал Cross Quest начали устанавливать мультимедийную систему диагональю 7 дюймов с сервисами Яндекс в тестовом режиме», — говорится в сообщении.

Предположительно, речь идет о системе Lada EnjoY Pro. Она отличается наличием навигатора, включает в себя встроенные сервисы «Яндекс.Авто» («Навигатор», «Музыка», «Заправки», ассистент «Алиса»), поддержку Apple CarPlay и Android Auto, технологию объемного звучания Arkamys.

В основе Lada Granta Cross Quest лежит топ-версия Luxe с двумя подушками безопасности, АБС, аудиосистемой, обогревом лобового стекла, задним парктроником, датчиками света и дождя, круиз-контролем и другими опциями. Главная особенность — обивка сидений водоотталкивающей тканью, впервые примененной на автомобилях Lada.

Ранее сообщалось, что в России 10-миллионным автомобилем с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» стала Lada.

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