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В Техасе самолет врезался в едущий автомобиль

В США самолет выехал за пределы аэродрома и протаранил автомобиль

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jackschneider17/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Техасе (США) легкомоторный самолет выехал за пределы аэродрома и врезался в автомобиль Hyundai, который в этот момент проезжал мимо. Об этом сообщает Carscoops.

Необычное ДТП произошло после того, как пилот не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе. Самолет пробил забор и протаранил левый борт седана Hyundai, проезжавшего мимо. По информации свидетелей происшествия, ДТП произошло из-за неисправности тормозов самолета.

В аварии пострадала женщина — водитель автомобиля. Ее госпитализировали с легкими травмами. Два человека, находившиеся в самолете, не получили травм.

«Она была определенно удивлена, это не то, чего вы ожидаете, что с вами произойдет. Это было совершенно сюрреалистично», — рассказал о реакции пострадавшей работавший неподалеку Джек Шнайдер, который снял инцидент на видео.

Ранее в Нижегородской области мужчина разбил новый автомобиль знакомого после празднования покупки.

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