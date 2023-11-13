Число пострадавших в ДТП на Варшавском шоссе увеличилось

Число пострадавших в результате крупной автомобильной аварии на Варшавском шоссе возросло до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Согласно информации канала, пострадали четыре пешехода и одна пассажирка такси.

«Водители авто от госпитализации отказались», — указывается в публикации.

До этого крупная автомобильная авария произошла на Варшавском шоссе в Москве. В результате ДТП травмы получили четыре человека, сообщил «Газете.Ru» очевидец произошедшего. Уточняется, что на Варшавском шоссе столкнулись два транспортных средства. По словам очевидца, после столкновения одно из транспортных средств загорелось. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Позднее в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы появилась информация, согласно которой ДТП произошло в районе дома №37 по Варшавскому шоссе. Сейчас затруднено движение в сторону центра города, уточнили в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге иномарка сбила мотоциклиста, проехавшись ему по ногам.