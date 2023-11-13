Toyota может выпустить водородный Land Cruiser

Японская корпорация Toyota рассматривает возможность применения водородной силовой установки на внедорожниках Land Cruiser, сообщает Carbuzz.

Такое заявление сделал на мероприятии Toyota президент водородного завода Мицумаса Ямагата. По его словам, водородное топливо будет эффективно работать в таком автомобиле, как Land Cruiser.

«Есть возможности адаптировать [водородные двигатели] к таким большим автомобилям, как Land Cruiser. Преимущество этой технологии можно использовать для транспортных средств, применяемых в том числе для буксировки и перевозки грузов», — приводит издание слова Ямагаты.

Нынешнее поколения тяжелого японского внедорожника, Toyota Land Cruiser 300, выпускается с 2021 года. Автомобиль оснащается бензиновыми V-образными двигателями и турбодизелями.

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