Российские кроссоверы Evolute подорожали на сотни тысяч рублей

Компания Evolute подняла цены на электромобили российского производства на 375-505 тыс. рублей (рост на 8,1-14,5%). Об этом сообщают «Автоновости дня».

Стоимость Evolute i-Sky выросла на 375 тыс. рублей. Электрокар, представленный в единственной комплектации, теперь стоит 5 млн рублей. Модель Evolute i-Joy, которая также продается только в одном уровне оснащения, получила прибавку в 505 тыс. рублей (новая цена — 4 млн рублей). Оба кроссовера можно приобрести с госсубсидией (составляющей 35%, но не более 925 тыс. рублей), если оформить автокредит или лизинг в части уплаты первоначального взноса.

Evolute i-Sky оснащен 204-сильным электродвигателем, максимальная дальность хода составляет 511 км. Кроссовер i-Joy получил электромотор мощностью 163 л.с., батарея рассчитана на 407 км пути. Привод у паркетников только передний.

Последней новинкой Evolute стал кроссовер i-Jet, его сборку наладят в ноябре этого года на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Максимальная мощность силовой установки электромобиля равна 646 л.с., дальность хода — 530 км.

Ранее в России рухнули продажи электромобилей Evolute.